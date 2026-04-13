    Филиппины потребовали от Meta ограничить распространение информации о ценах на нефть

    Филиппины потребовали от Meta ограничить распространение информации о ценах на нефть

    Правительство Филиппин предупредило компанию Meta о возможных судебных мерах, если она не примет шаги для сдерживания распространения "ложного и вызывающего панику контента", в том числе о ценах на нефть, на своих платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Министерство информационных и коммуникационных технологий и Офис президента страны.

    Там отметили, что продолжающееся распространение дезинформации нарушает законы страны и создает риски для общественного порядка и национальной безопасности.

    "Рост цен на топливо и увеличение стоимости основных товаров существенно повысили чувствительность общества к информации, связанной с экономической стабильностью", - говорится в письме.

    В заявлении отмечается, что правительство отнесло данные о росте цен на нефть и предполагаемые нарушения в поставках энергии к категории "вредного контента" на платформах Meta.

    Телеканал подчеркивает, что экономики Азии особенно сильно пострадали от скачка цен на нефть, связанного с проведением операции США и Израиля против Ирана. В конце марта Филиппины стали первой страной в мире, объявившей национальный энергетический кризис, при этом президент страны Фердинанд предупредил о "неизбежной угрозе" для "доступности и стабильности энергоснабжения государства".

    Филиппины, являющиеся союзником США, предоставили субсидии операторам общественного транспорта и столкнулась с массовыми протестами из-за роста цен на топливо.

