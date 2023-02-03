Фатих Дёнмез: В ближайшие 3-4 года экспорт газа по TANAP в Европу увеличится вдвое

В ближайшие 3-4 года экспорт газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) увеличится вдвое и достигнет 20 млрд кубометров.

В ближайшие 3-4 года экспорт газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) увеличится вдвое и достигнет 20 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Азербайджане министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Он отметил, что увеличение экспорта газа по TANAP будет способствовать обеспечению энергетической безопасности как Турции, так и Европы:

"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики не ограничивается проектом TANAP. В предстоящий период Азербайджан запланировал серьезные инвестиции для оценки потенциала ветроэнергетики на своей территории, особенно на побережье Каспийского моря. Транзит возобновляемых источников энергии, которые будут производиться здесь, через Турцию в Европу, также является одной из обсуждаемых нами тем".