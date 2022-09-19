Фатих Донмез: Первый блок на АЭС "Аккую" собираемся ввести в 2023 году

Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе.
Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.
"Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", - отметил он.
"Аккую" — первый проект в атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Его стоимость составляет порядка 20 млрд долларов.
В рамках подготовки EPC-контракта заключен контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).