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Фатих Донмез: Первый блок на АЭС "Аккую" собираемся ввести в 2023 году

Фатих Донмез: Первый блок на АЭС "Аккую" собираемся ввести в 2023 году Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе.
Энергетика
19 сентября 2022 г. 09:40
Фатих Донмез: Первый блок на АЭС Аккую собираемся ввести в 2023 году

Работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе.

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

"Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", - отметил он.

"Аккую" — первый проект в атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Его стоимость составляет порядка 20 млрд долларов.

В рамках подготовки EPC-контракта заключен контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).

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Версия на английском языке Fatih Donmez: 'We are going to commission 1st unit of Akkuyu NPP in 2023'

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