Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море

Проект по добыче природного газа на Черном море вступил в критическую фазу и стал на шаг ближе к цели.
Как передает Report, об этом в своем Twitter аккаунте написал министр энергетики Турции Фатих Донмез, поделившись публикацией турецкой нефтяной компании Turk Petrollari A.O.(TPAO), которая занимается разработкой месторождения.
"Мы оставили позади еще одну критически значимую фазу в разработке черноморского газа и приблизились к цели еще на один шаг. Судно, которое уложит трубы на морское дно, сегодня покинуло Дарданеллы и направилось к Филиосу"- написал он.
В свою очередь, TPAO в своей публикации отмечает, что судно Castoro 10, оперируемое итальянской компанией Saipem, прибыло в Турцию для участия в проекте разработки газового месторождения "Сакарья". Судно выполнит прокладку по дну моря и монтаж труб, по которым добытый на месторождении природный газ будет транспортироваться на берег.
Как заявил на Бакинском энергетическом форуме заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, первый газ будет добыт на месторождении в 2023 году, а в 2026 году TPAO предполагает выйти на плато добычи на "Сакарья".
Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz.
Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı. https://t.co/GmHD1baxZR