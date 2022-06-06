Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море

Мы миновали критическую фазу в добыче черноморского газа и стали на шаг ближе к цели.

Проект по добыче природного газа на Черном море вступил в критическую фазу и стал на шаг ближе к цели.

Как передает Report, об этом в своем Twitter аккаунте написал министр энергетики Турции Фатих Донмез, поделившись публикацией турецкой нефтяной компании Turk Petrollari A.O.(TPAO), которая занимается разработкой месторождения.

"Мы оставили позади еще одну критически значимую фазу в разработке черноморского газа и приблизились к цели еще на один шаг. Судно, которое уложит трубы на морское дно, сегодня покинуло Дарданеллы и направилось к Филиосу"- написал он.

В свою очередь, TPAO в своей публикации отмечает, что судно Castoro 10, оперируемое итальянской компанией Saipem, прибыло в Турцию для участия в проекте разработки газового месторождения "Сакарья". Судно выполнит прокладку по дну моря и монтаж труб, по которым добытый на месторождении природный газ будет транспортироваться на берег.

Как заявил на Бакинском энергетическом форуме заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, первый газ будет добыт на месторождении в 2023 году, а в 2026 году TPAO предполагает выйти на плато добычи на "Сакарья".