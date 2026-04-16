    Фатих Бироль: Европа располагает запасами авиатоплива примерно на шесть недель

    16 апреля, 2026
    Фатих Бироль: Европа располагает запасами авиатоплива примерно на шесть недель

    Европа располагает запасами авиационного топлива примерно на шесть недель.

    Как передает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Associated Press.

    Он отметил, что при сохранении перебоев с поставками нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке отмены рейсов могут начаться "уже в ближайшее время".

    "Это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. Чем дольше ситуация сохраняется, тем сильнее это отразится на экономическом росте и уровне инфляции во всем мире", - сказал он.

    По словам Бироля, это приведет к росту цен на бензин и газ и увеличению тарифов на электроэнергию.

    По мнению главы агентства, экономический удар будет неравномерным: одни страны пострадают сильнее других. Бироль отнес к числу стран "передовой линии" энергетического кризиса Японию, Южную Корею, Индию, Китай, Пакистан и Бангладеш.

    "Больше всего пострадают развивающиеся страны, в частности беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал он, добавив, что после них кризис затронет Европу и Америку.

    Бироль также раскритиковал систему "платного прохода" через Ормузский пролив. По его словам, закрепление такой практики может создать опасный прецедент, который затем может быть распространен и на другие стратегические водные пути, включая Малаккский пролив в Азии.

    "Если изменить правила, вернуть все назад будет сложно. Я хотел бы, чтобы нефть свободно и без ограничений перемещалась из точки А в точку Б", - заключил он.

