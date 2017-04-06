Фарид Джафаров: SOCAR вернул российской стороне участок, взятый на разработку в северной части Каспия

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Москва. 6 апреля. REPORT.AZ/ SOCAR вернул участок, ранее взятый на разработку в северной части Каспия (российский участок Каспия). Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор компании SOCAR Polymer Фарид Джафаров, отвечая на вопросы журналистов на конференции "Нефтехимия России и СНГ" в Москве.

Он отметил, что этот участок оказался неэффективным, нерентабельным и был возвращен российской стороне. "Пока планов участия в аналогичных совместных проектах нет, но мы рассматриваем сейчас различные варианты", - сказал Фарид Джафаров.

По его словам, сотрудничество с российскими компаниями продолжается, в частности с "Роснефтью".

"Мы плотно работаем с этой компанией, включая торговые операции в разных регионах. Проект НПЗ Star в стадии строительства. У нас есть соглашение с Роснефтью о поставке туда сырой нефти, но объёмы поставок еще не отрегулированы. Роснефть - крупнейшая нефтяная компания России и региона, поэтому будем закупать у них нефть для нашего НПЗ в Турции", - сказал гендиректор SOCAR Polymer.