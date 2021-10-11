Фаган Алиев: Карабах имеет большой потенциал возобновляемых источников энергии

Использование возобновляемых источников энергии во всем мире быстро расширяется. В таких странах, как Германия, Дания, Латвия, Испания, население уже использует установки возобновляемых источников энергии для удовлетворения спроса на электроэнергию. А как

Использование возобновляемых источников энергии во всем мире быстро расширяется. В таких странах, как Германия, Дания, Латвия, Испания, население уже использует установки возобновляемых источников энергии для удовлетворения спроса на электроэнергию. А какова ситуация в Азербайджане?

С этим вопросом Report обратился к президенту Международной академии экоэнергетики, почетному профессору Оксфордского университета Фагану Алиеву.

- Для начала вернемся к истории развития использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане...

- В советское время в Азербайджане был построен завод по выпуску солнечных коллекторов. Затем я наладил простое производство солнечных коллекторов в Бильгя, а впоследствии создал научно-производственную ассоциацию. Вскоре после этого мы основали Международную академию экоэнергетики. Я получил много грантов и заданий. Например, мы с коллегами совместно с зарубежными учеными работали над законодательством ЕС по возобновляемых источникам энергии и энергоэффективности. Мы подключили к этой работе наших ученых из Франции, Англии, Германии, Дании, Австрии и разработали законодательную базу. Глава государства придал этому делу большое значение, в итоге было создано Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

Над спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева мы установили 300 солнечных панелей по австрийским, американским и французским технологиям, обеспечив горячей водой ванные комнаты спортсменов. После распада СССР в сфере возобновляемых источников энергии наблюдалось сильное оживление. Был случай, когда некий гражданин привез из Германии 4 ветряных установки мощностью 4 мегаватта. Но поскольку у нас не было соответствующего законодательства, не смог продать их государству.

- Сегодня во всем мире ускоренными темпами переходят к внедрению возобновляемых источников энергии.

- Да, поскольку это закономерно. Основой всей экономики является энергия. Германия активно строит ветровые парки. Во время пандемии воздух в Китае стал чище, озоновый слой уплотнился. Во всем мире выпускаются полимерные материалы, в производстве которых используют хлор. В мире производится 18 млрд тонн хлора. Именно это вещество разрушает озоновый слой, атмосферу, наносит вред человечеству. Скопление отходов являются глобальной проблемой. На долю США приходится 31% мировых отходов. Более 16% отходов формируется в Китае. Атомные электростанции в России наносят огромный ущерб экологии. Они должны быть ликвидированы.

- Почему эта сфера в Азербайджане развивается медленнее по сравнению с европейскими странами?

- В Министерстве энергетики практически нет энергетиков. Чем занимались в агентстве, созданном при Министерстве? Они только мешают развитию. Было сделано мало работ, и их качество оставляет желать лучшего. Необходимо работать с компетентными специалистами. Мы должны подготовить сильные кадры. Если мы не проведем кадровую реформу в этой сфере, иностранные инвесторы не будут вкладывать деньги в Азербайджан.

- В какой форме нам использовать мировой опыт, чтобы расширить эту сферу в Азербайджане?

- В целях стимулирования государство может выдавать кредиты гражданам, желающим осуществлять деятельность в этой области. К примеру, в Германии власти берут на себя часть расходов при производстве физлицом зеленой энергии, и освобождает производителя от налогов. Нам также необходимо стимулировать производителей с помощью таких методов.

- Совместно с международным консультантом разрабатывается концепция зон "зеленой энергии" на освобожденных территориях. Как вы оцениваете потенциал Карабаха с точки зрения использования возобновляемых источников энергии и какие у Вас есть предложения по использованию этого потенциала?

- Потенциал Карабаха в этой области очень велик. Там есть все возможности - солнце, ветер, биомасса, биогаз, небольшие реки. У меня есть научные работы на эту тему. Еще 6 лет назад я делал предложения по Карабаху, разработал и передал государству проект устойчивого развития после освобождения Карабаха от оккупации. В сотрудничестве с моими аспирантами и научными сотрудниками я разработал и передал диаграммы использования солнечной энергии в Карабахе. Я разработал проекты использования солнечной энергии, возможности рек в Агдаме, Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре для строительства гидроэлектростанций.