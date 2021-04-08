Exxon Mobil изучает возможность продажи бизнеса эластичных полимеров

Exxon Mobil Corp изучает возможность продажи своего подразделения Advanced Elastomer Systems (AES), потенциально оценивая производителя эластичных полимеров в 800 млн долларов США.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, эта сумма включает в себя долги AES.
Сделка позволит крупной нефтяной компании закрыть часть долгов, которые на конец декабря 2020 года составили 45,5 млрд долларов США. Акции компании выросли с начала года примерно на 37% на фоне ожиданий инвесторов, что Exxon выиграет от восстановления цен на энергоносители.
Крупнейший производитель углеводородов в США нанял инвестиционный банк Morgan Stanley для привлечения интереса к AES со стороны потенциальных покупателей, в том числе частных инвестиционных компаний. Об этом сообщают собеседники Reuters.
В прошлом году Exxon Mobil понесла исторический убыток в размере 22,4 млрд долларов США. Компания пытается убедить скептически настроенную Уолл-стрит, что может восстановиться после многих лет перерасхода средств, в результате чего у нее образовались большие долги, а ее конкуренты лучше приспособленные к миру, требующему более чистого топлива.
AES известна своими термопластичными вулканизатами Santoprene (TPV), которые представляют собой эластичные полимеры, используемые в автомобильных, промышленных и потребительских товарах. Бизнес был запущен в 1991 году как товарищество с ограниченной ответственностью между ExxonMobil Chemical и Solutia. Exxon стала единственным владельцем AES в 2002 году.
Согласно отчету ResearchAndMarkets.com, мировой рынок TPV вырастет с 1,6 млрд долларов США в 2019 году до 2,6 млрд долларов США в 2027 году несмотря на то, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на отрасль из-за закрытия заводов и проблем с цепочкой поставок.
Ожидается, что Exxon Mobil Corp может заявить в конце апреля о первой прибыли за пять кварталов благодаря улучшенным результатам во всех сферах деятельности. Более высокие цены на нефть и газ обеспечат рост на 2,7 млрд долларов США.