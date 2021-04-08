Exxon Mobil изучает возможность продажи бизнеса эластичных полимеров

Сделка позволит крупной нефтяной компании закрыть часть долгов, которые на конец декабря 2020 года составили 45,5 млрд долларов США

Exxon Mobil Corp изучает возможность продажи своего подразделения Advanced Elastomer Systems (AES), потенциально оценивая производителя эластичных полимеров в 800 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, эта сумма включает в себя долги AES.

Сделка позволит крупной нефтяной компании закрыть часть долгов, которые на конец декабря 2020 года составили 45,5 млрд долларов США. Акции компании выросли с начала года примерно на 37% на фоне ожиданий инвесторов, что Exxon выиграет от восстановления цен на энергоносители.

Крупнейший производитель углеводородов в США нанял инвестиционный банк Morgan Stanley для привлечения интереса к AES со стороны потенциальных покупателей, в том числе частных инвестиционных компаний. Об этом сообщают собеседники Reuters.

В прошлом году Exxon Mobil понесла исторический убыток в размере 22,4 млрд долларов США. Компания пытается убедить скептически настроенную Уолл-стрит, что может восстановиться после многих лет перерасхода средств, в результате чего у нее образовались большие долги, а ее конкуренты лучше приспособленные к миру, требующему более чистого топлива.

AES известна своими термопластичными вулканизатами Santoprene (TPV), которые представляют собой эластичные полимеры, используемые в автомобильных, промышленных и потребительских товарах. Бизнес был запущен в 1991 году как товарищество с ограниченной ответственностью между ExxonMobil Chemical и Solutia. Exxon стала единственным владельцем AES в 2002 году.

Согласно отчету ResearchAndMarkets.com, мировой рынок TPV вырастет с 1,6 млрд долларов США в 2019 году до 2,6 млрд долларов США в 2027 году несмотря на то, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на отрасль из-за закрытия заводов и проблем с цепочкой поставок.

Ожидается, что Exxon Mobil Corp может заявить в конце апреля о первой прибыли за пять кварталов благодаря улучшенным результатам во всех сферах деятельности. Более высокие цены на нефть и газ обеспечат рост на 2,7 млрд долларов США.