Евросоюз заполнил подземные хранилища газа на 75%

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 75%, при этом поставки из России продолжаются в ограниченном режиме.

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 75%, при этом поставки из России продолжаются в ограниченном режиме.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные операторов газовой инфраструктуры.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), прирост за газовые сутки 15 августа, которые закончились утром 16 августа составил 0,34 процентного пункта (п.п.). Кроме того, 8 из 19 стран Евросоюза, в которых имеются ПХГ, заполнили их более чем на 80%. К ним относятся Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Польша, Португалия, Испания и Швеция.

Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Некоторые из стран установили для себя более жесткие цели, например, Германия. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют подземные резервуары для резервирования "голубого топлива".

Между тем поставки трубопроводного газа из РФ по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — остаются ограниченными и 17 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на понедельник составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40-42 млн показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Прокачка по "Северному потоку" вновь ожидается на уровне около 31 млн кубометров, свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 млн кубометров в сутки.

Ситуация с генерацией электроэнергии из возобновляемых источников из-за жары в Европе также остается сложной. Согласно данным ассоциации WindEurope, 16 августа доля выработки ВЭС в общем объеме составила 8,6%, тогда как летом на электроэнергию из ветра в ЕС в нормальных условиях приходится обычно 11-20%.