​Евросоюз поддерживает экспорт в Европу туркменского газа

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает транспортировку туркменского газа через Каспийское море в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету "Yeni Şafak", М.Шефчович отметил, что проблема между Азербайджаном и Туркменистаном в связи с разделом дна Каспийского моря не только не помешает выводу туркменского газа на европейский рынок, но и будет способствовать решению региональных проблем.

М.Шефчович, отметив, что в начале июля в Астане (Казахстан) состоится очередная встреча четверки с участием Туркменистана, Турции, Азербайджана и ЕС, напомнил о согласии Азербайджана на транзит туркменского газа в Европу: "Известно, что и Туркменистан, и Азербайджан придерживаются единого мнения в вопросе транспортировки туркменского газа через Каспийское море и Турцию в Европу. Это сотрудничество еще более смягчит обстановку в регионе. Евросоюз полностью поддерживает эту деятельность".

Коснувшись деталей встречи четверки в июле, М.Шефчович отметил, что транспортировка туркменского газа через Каспийское море отвечает экологическим стандартам: "Благодаря финансовым анализам Всемирного банка будут обсуждены возможности реализации проекта, и по результатам этих анализов состоится новый этап обсуждений".

По словам официального представителя Еврокомиссии, также будет подробно изучено влияние проекта на окружающую среду: "Входящие в этот проект страны региона очень чувствительны к вопросу влияния проекта на окружающую среду. Мы обладаем технологиями, отвечающими современным требованиям, и при реализации проекта будет осуществляться контроль над состоянием окружающей среды".

Он также отметил, что ЕС строит сбалансированные отношения с Россией: "Насколько важно для России обогащение газового рынка, настолько важно для ЕС разветвление энергоисточников. В этом плане отношения с Россией достаточно сбалансированные и прозрачные".