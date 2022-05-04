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Европейские НПЗ британской BP окончательно отказались от российской нефти

Европейские НПЗ британской BP окончательно отказались от российской нефти Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) британской British Petroleum больше не используют российскую нефть.
Энергетика
4 мая 2022 г. 11:12
Европейские НПЗ британской BP окончательно отказались от российской нефти

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) британской British Petroleum больше не используют российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава компании Бернард Луни.

По его словам, компания полностью "очистила" свои четыре европейских нефтеперерабатывающих завода — в Испании, Нидерландах и Германии — от российского сырья.

Комментируя прогнозы относительно цен на энергоресурсы, глава BP отметил, что на рынок уже не поступает около 1 млн б/с нефти из России, и этот объем может удвоиться в мае, когда уже санкции вступят в силу.

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Версия на английском языке BP purges its European refineries of Russian oil

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