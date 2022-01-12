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Европа в этом году может потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму

Европа в этом году может потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму Европейские страны в 2022 году потратят на первичные энергоресурсы рекордную за последние 10 лет сумму в 1 трлн долларов США, что связано с повышением цен на отопление и электроснабжение в регионе.
Энергетика
12 января 2022 г. 17:06
Европа в этом году может потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму

Европейские страны в 2022 году потратят на первичные энергоресурсы рекордную за последние 10 лет сумму в 1 трлн долларов США, что связано с повышением цен на отопление и электроснабжение в регионе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов Citigroup, за последний год цены на газ в Европе выросли более чем в 3,5 раза, а вслед за этим - ввиду важности газа также и для питания электростанций - выросли цены на электричество. На данный момент на природный газ приходится четверть энергетических потребностей европейских стран.

Осенью 2021 года в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив тысячу долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 3% и опустились ниже отметки в 1 000 долларов за тысячу кубометров.

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