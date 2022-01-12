Европа в этом году может потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму

Европа в этом году может потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму

Европейские страны в 2022 году потратят на первичные энергоресурсы рекордную за последние 10 лет сумму в 1 трлн долларов США, что связано с повышением цен на отопление и электроснабжение в регионе.

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