О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги в минусе

Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги в минусе Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник упали более чем на 3% и опустились ниже отметки в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
12 января 2022 г. 00:15
Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги в минусе

Цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 3% и опустились ниже отметки в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 970 долларов США. Цены на газ второй день подряд показывают нестабильную динамику, переходя от роста к снижению. Максимальное значение во вторник составило 990 долларов США, минимальное - 906 долларов США. Цена закрытия составила 954 доллара США, что более чем на 3% ниже расчетной стоимости понедельника.

На текущей неделе цены на газ продолжают корректироваться после того, как в конце декабря достигли исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
8 января 2022 г. 19:09
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 января 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi