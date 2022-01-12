Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги в минусе

Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник упали более чем на 3% и опустились ниже отметки в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 3% и опустились ниже отметки в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 970 долларов США. Цены на газ второй день подряд показывают нестабильную динамику, переходя от роста к снижению. Максимальное значение во вторник составило 990 долларов США, минимальное - 906 долларов США. Цена закрытия составила 954 доллара США, что более чем на 3% ниже расчетной стоимости понедельника.

На текущей неделе цены на газ продолжают корректироваться после того, как в конце декабря достигли исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.