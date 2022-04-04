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Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания Апрельское похолодание заставило газовую отрасль Европы снова начать тратить запасы газа из подземных хранилищ вместо и их восстановления.
Энергетика
4 апреля 2022 г. 10:36
Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Апрельское похолодание заставило газовую отрасль Европы снова начать тратить запасы газа из подземных хранилищ вместо и их восстановления.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Подземные газохранилища ЕС с 22 по 30 марта показывали прирост уровня запасов газа (закачка превышала отбор), но с 31 марта они снова перешли в нетто-отбор; 1 апреля чистый отбор из ПХГ увеличился. По итогам газовых суток 2 апреля (на утро воскресенья) запасы сократились до 26,29%.

Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. По прогнозам недели с 28 марта-3 апреля и 4-10 апреля в среднем на 7 градусов холоднее, чем температура воздуха в двадцатых числах марта.

Ситуацию немного облегчает тот факт, что ненастная погода сопровождается усилившимся ветром, а значит ветряная энергогенерация будет довольно производительной.

Этим летом Европе предстоит самая напряженная кампания по закачке в истории. С учетом директивы Европейской комиссии по достижению обязательного уровня запасов в ПХГ к 1 ноября в 80% от нынешних уровней, Европе потребуется на закачку в хранилища 60 млрд кубометров газа. Стоимость этого объема по текущим котировкам на спотовом рынке составляет почти 80 млрд долларов США.

"Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - комментировали предстоящий сезон закачки также в "Газпроме".

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Версия на английском языке Europe again starts using gas from storage facilities due to cold snap

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