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Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent

Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent Об этом говорится промежуточном зимнем экономическом прогнозе
Энергетика
11 февраля 2021 г. 14:27
Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent

Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем промежуточном зимнем экономическом прогнозе по сравнению с осенним, опубликованным в начале ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Prime.

"Согласно фьючерсным рынкам, средняя цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне 54,7 доллара США за баррель в 2021 году и 52,4 доллара США за баррель в 2022 году", — говорится в документе.

Ранее ЕК ожидала цену в 44,6 доллара США в среднем в текущем году и 46,4 доллара США в 2022 году.

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