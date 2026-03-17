    Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85

    Ситуация в Ормузском проливе, возможно, приведет к тому, что цены на нефть в 2026 году будут держаться в диапазоне $75-85 за баррель.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мартовский макроэкономический обзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

    "Цены на нефть в 2026 году могут сложиться выше, чем в 2025 году: в диапазоне $75-85 за баррель. По нашим оценкам, это создает риски замедления роста мирового ВВП примерно на 0,3-0,5 п.п. в 2026 году. При этом нарушения логистических маршрутов, повышенная волатильность финансовых рынков и инвестиционных потоков могут усилить негативные последствия", - сказано в отчете.

    В ЕАБР напомнили, что через пролив "проходит около 25% мировых поставок нефти и около 20% поставок сжиженного газа".

    "Прекращение транзита привело к резкому повышению цен на нефть (+30%) и газ (+55%) к середине марта (по сравнению с концом февраля). На этом фоне сформировались условия для ускорения глобальной инфляции - как из-за роста цен, так и вследствие усложнения и удорожания логистики", - указали в банке. "В такой ситуации центральные банки могут быть вынуждены дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия или даже вернуться к повышению ставок", - считают в банке.

    Евразийский банк развития (ЕАБР) Цены на нефть Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

