Этилен-полиэтиленовый завод возобновит работу на следующей неделе

На следующей неделе, 16 марта, остановленный на плановый ремонт этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), возобновит свою работу.

На следующей неделе, 16 марта, остановленный на плановый ремонт этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), возобновит свою работу.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам директор завода Октай Нифталиев.

По его словам, завод приостановлен на ремонт 4 апреля этого года вместе с НПЗ имени Гейдара Алиева (предприятие-поставщик сырья - Ред.).

O. Нифталиев также добавил, что до планового ремонта завод осуществлял непрерывную деятельность в течение полутора лет.

Отметим, что на заводе с 2016 года ведется масштабная реконструкция и модернизация. По итогам реализации проекта фактический объем производства основной продукции "Азерикимъя" увеличится в два, а некоторых видов продукции - в три раза.