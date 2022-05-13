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Этилен-полиэтиленовый завод возобновит работу на следующей неделе

Этилен-полиэтиленовый завод возобновит работу на следующей неделе На следующей неделе, 16 марта, остановленный на плановый ремонт этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), возобновит свою работу.
Энергетика
13 мая 2022 г. 12:12
Этилен-полиэтиленовый завод возобновит работу на следующей неделе

На следующей неделе, 16 марта, остановленный на плановый ремонт этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), возобновит свою работу.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам директор завода Октай Нифталиев.

По его словам, завод приостановлен на ремонт 4 апреля этого года вместе с НПЗ имени Гейдара Алиева (предприятие-поставщик сырья - Ред.).

O. Нифталиев также добавил, что до планового ремонта завод осуществлял непрерывную деятельность в течение полутора лет.

Отметим, что на заводе с 2016 года ведется масштабная реконструкция и модернизация. По итогам реализации проекта фактический объем производства основной продукции "Азерикимъя" увеличится в два, а некоторых видов продукции - в три раза.

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Версия на английском языке SOCAR ethylene-polyethylene plant to resume work next week
Версия на азербайджанском языке "Etilen-polietilen" zavodu gələn həftə öz işini bərpa edəcək

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