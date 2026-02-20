Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Эталонные марки нефти незначительно повысились

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 09:19
    Мировые цены на эталонные марки нефти незначительно повысились.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,42%, до $71,97 за баррель.

    Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле повысились на 0,18%, до $66,52 за баррель.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
