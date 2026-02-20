Эталонные марки нефти незначительно повысились
Энергетика
- 20 февраля, 2026
- 09:19
Мировые цены на эталонные марки нефти незначительно повысились.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,42%, до $71,97 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле повысились на 0,18%, до $66,52 за баррель.
Последние новости
09:19
Эталонные марки нефти незначительно повысилисьЭнергетика
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)Финансы
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)Финансы
08:55
В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергииЭнергетика
08:42
Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с УкраиныДругие страны
08:28
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:20
Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФДругие страны
07:55
Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговлеДругие страны
07:08