Мировые цены на эталонные марки нефти незначительно повысились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,42%, до $71,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле повысились на 0,18%, до $66,52 за баррель.