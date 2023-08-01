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Еще трое бывших вице-президентов SOCAR получили новые должности в компании

Еще трое бывших вице-президентов SOCAR получили новые должности в компании Еще трое бывших вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов, Яшар Лятифов и Дашгын Искендеров получили новые должности в компании.
Энергетика
1 августа 2023 г. 09:36
Еще трое бывших вице-президентов SOCAR получили новые должности в компании

Еще трое бывших вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов, Яшар Лятифов и Дашгын Искендеров получили новые должности в компании.

По информации Report, они назначены советниками президента SOCAR Ровшана Наджафа.

Отметим, что ранее советником Р.Наджафа по экономическим вопросам был назначен Сулейман Гасымов, ранее занимавший пост вице-президента SOCAR. Он также продолжит свою деятельность в качестве председателя правления компании Petkim и члена правления компаний "SOCAR Турция" и "SOCAR Украина".

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Версия на английском языке 3 former vice presidents appointed advisers to SOCAR President
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın daha 3 keçmiş vitse-prezidentinə şirkətdə vəzifə verilib

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