Еще трое бывших вице-президентов SOCAR получили новые должности в компании

Еще трое бывших вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов, Яшар Лятифов и Дашгын Искендеров получили новые должности в компании.

Еще трое бывших вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов, Яшар Лятифов и Дашгын Искендеров получили новые должности в компании.

По информации Report, они назначены советниками президента SOCAR Ровшана Наджафа.

Отметим, что ранее советником Р.Наджафа по экономическим вопросам был назначен Сулейман Гасымов, ранее занимавший пост вице-президента SOCAR. Он также продолжит свою деятельность в качестве председателя правления компании Petkim и члена правления компаний "SOCAR Турция" и "SOCAR Украина".