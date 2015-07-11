Еще два азербайджанских села газифицированы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Впервые в уджарские села Гарабёрк и Багирбейли был проведен газ.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики (SOCAR), на прошедшем по этому случаю мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, представители руководства SOCAR, районной ИВ, Производственного объединения "Азеригаз" и местная общественность.

Выступившие доложили президенту SOCAR, что для газоснабжения села Гарабёрк с 309 абонентами на основе одноступенчатой системы были проведены 13716 метров металлических труб различного диаметра и внутриквартальные линии газа, в 309 квартирах установили счетчики и персональные регуляторы.

Для газоснабжения села Багирбейли из 38 абонентов на основе одноступенчатой системы были проведены 3578 метров металлических труб различного диаметра и внутриквартальные линии газа, в 38 квартирах установили счетчики и персональные регуляторы.

В свою очередь, Ровнаг Абдуллаев отметил о перестройке в последние годы системы газоснабжения страны, коснулся мероприятий, направленных на газификацию поселков и сел.

Президент SOCAR заявил о продолжении процесса газоснабжения населенных пунктов, не получавших до сих пор "голубое топливо".

Р.Абдуллаев заявил, что работы по газоснабжению будут продолжены и впредь.