ЕС подготовит санкции против Турции из-за буровых работ на шельфе Кипра

Главы МИД стран ЕС согласовали введение санкционного режима против Турции из-за "незаконных" буровых работ на кипрском шельфе, поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в принятом в понедельник заявлении.

"В свете продолжающейся незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС согласился с тем, что вводится рамочный режим ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение или причастных к нему", - говорится в заявлении, распространенном в Люксембурге по итогам переговоров.В нем также поручено главе дипломатии ЕС "оперативно представить соответствующие предложения".Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что турецкие суда ведут буровые работы на континентальном шельфе Турции и в районах, на которые Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) выдала лицензию турецкой компании TPAO.