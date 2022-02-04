ЕС обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей с разными партнерами

Евросоюз обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей с различными партнерами.

Евросоюз обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей с различными партнерами.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в интервью газете Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В целом, мы разговариваем со всеми, начиная от Норвегии, поставщика, с которым мы ведем надежное сотрудничество уже долгое время. Также с Катаром, Азербайджаном и Египтом. Конечно большую роль играют и США. Мы проведем энергетический саммит в Вашингтоне 7 февраля", - сказала политик.

По словам главы ЕК, было инициировано стратегическое энергетическое сотрудничество с американским президентом Джо Байденом, речь идет, в первую очередь, о сжиженном природном газе.