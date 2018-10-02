Ernst&Young оценил SOCAR как "сильную" компанию по системе корпоративного управления

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) представлена в отчете компании Ernst&Young как одна из ведущих среди мировых госпредприятий, не прошедших листинг на бирже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Наблюдения последних лет показывают, что показатели деятельности предприятий невозможно улучшить без эффективной системы корпоративного управления. В 2016 году президент Азербайджана подписал два нормативных акта в целях усиления системы корпоративного управления государственных предприятий страны. В том же году Ernst&Young, одна из ведущих мировых аудиторских компаний, была привлечена к процессу подготовки "Отчета об оценке уровня зрелости системы корпоративного управления в SOCAR", в ходе которого были изучены внутренние документы SOCAR и проведены соответствующие опросы. Проект реализован в целях оценки уровня зрелости системы корпоративного управления в SOCAR, выведения желаемых показателей, а также выявления сильных сторон и имеющих потенциал развития областей по каждому компоненту корпоративного управления.

По итогам опросов и изучения внутренних документов был сделан вывод о том, что в SOCAR придается особое значение принципам корпоративного управления, а корпоративное управление в компании в целом оценивается на уровне 81% и относится к категории "сильный". Это говорит о том, что SOCAR находится в первых рядах гопредприятий, не прошедших листинг на бирже, и лидирует среди местных госпредприятий. В SOCAR также разработаны процедуры по компонентам корпоративного управления. Компания постоянно изучает передовой опыт, готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами и проверяется независимым внешним аудитором.

На презентации отчета, прошедшего с участием руководства SOCAR, уделено внимание вопросам по областям, требующим усовершенствования, отмечено, что в компании проведена значительная работа по разработке главных показателей эффективности, определено и утверждено более тысячи показателей. На последующем этапе предпринимается деятельность по координации этих показателей со стратегическими целями, соответствующими системами оценки и мотивации, утверждению методологии расчета. В то же время рекомендовано автоматизировать процесс управления рисками, более широко внедрять тренинги и программы сертификации в области корпоративного управления, обеспечить оценку эффективности систем внутреннего аудита и внутреннего контроля со стороны внешних экспертов.

Следует отметить, что большинство рекомендаций, предоставленных консалтинговой компанией, уже реализуются SOCAR. Так, в рамках сотрудничества с компаниями IBM и SAP уже ведутся работы над автоматизацией процессов производства и управления. Ernst&Young регулярно проводит аудиты, все отчеты компании публикуются после проверки внешними наблюдателями. В ближайшие годы работы по данному и прочим проектам будут способствовать дальнейшему улучшению показателей корпоративного управления SOCAR.