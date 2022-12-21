Эрдоган: Турция нацелена на устранение зависимости от импорта энергоносителей

Благодаря успешным шагам правительства Турции, установленная мощность энергосистемы страны возросла в три раза - до 103 тыс. МВт.

Благодаря успешным шагам правительства Турции, установленная мощность энергосистемы страны возросла в три раза - до 103 тыс. МВт.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от стран Европы, Турция сегодня не имеет никаких проблем с энергоснабжением.

"Поставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, а также начало работы АЭС "Аккую", внесут весомый вклад в энергобезопасность Турции. Мы продолжим шаги с целью обеспечения полной независимости страны от импорта энергоносителей", - заверил Эрдоган.

По его словам, одним из приоритетных направлений станет возобновляемая энергетика.

Глава государства далее привлек внимание к росту экспортного потенциала страны, в том числе в сфере оборонпрома.

Президент отметил, что рост ВВП Турции по итогам года составит 4-5%.​​​​

"Цель правительства – вывести страну в число десяти ведущих экономик мира. Лучшим нашим наследием станет сильная на международном уровне держава", - подчеркнул политик.