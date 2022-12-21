О нас

Эрдоган: Турция нацелена на устранение зависимости от импорта энергоносителей

Эрдоган: Турция нацелена на устранение зависимости от импорта энергоносителей Благодаря успешным шагам правительства Турции, установленная мощность энергосистемы страны возросла в три раза - до 103 тыс. МВт.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 14:59
Эрдоган: Турция нацелена на устранение зависимости от импорта энергоносителей

Благодаря успешным шагам правительства Турции, установленная мощность энергосистемы страны возросла в три раза - до 103 тыс. МВт.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от стран Европы, Турция сегодня не имеет никаких проблем с энергоснабжением.

"Поставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, а также начало работы АЭС "Аккую", внесут весомый вклад в энергобезопасность Турции. Мы продолжим шаги с целью обеспечения полной независимости страны от импорта энергоносителей", - заверил Эрдоган.

По его словам, одним из приоритетных направлений станет возобновляемая энергетика.

Глава государства далее привлек внимание к росту экспортного потенциала страны, в том числе в сфере оборонпрома.

Президент отметил, что рост ВВП Турции по итогам года составит 4-5%.​​​​

"Цель правительства – вывести страну в число десяти ведущих экономик мира. Лучшим нашим наследием станет сильная на международном уровне держава", - подчеркнул политик.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Erdogan: Turkiye seeks to wean itself off dependence on energy imports

Самое важное

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 15:10
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05
Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi