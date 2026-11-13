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    Роберто Кардарелли: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан окажутся в выигрыше на фоне геополитических вызовов

    Экономика
    • 13 ноября, 2026
    • 09:24
    Роберто Кардарелли: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан окажутся в выигрыше на фоне геополитических вызовов

    Страны-экспортеры нефти в центральноазиатском регионе, прежде всего Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, на фоне потенциальных геополитических и экономических рисков испытают позитивное воздействие.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, которая состоялась в Узбекистане.

    По его словам, невзирая на существующие угрозы для глобальной экономики и вероятное нарастание инфляционного давления вследствие повышенных энергетических расходов, конъюнктура на сырьевых рынках и среднесрочные ожидания для нефтеэкспортирующих стран региона создают позитивный вектор экономического развития.

    "В свою очередь, импортеры нефти в регионе, включая, конечно же, Узбекистан, увидят рост примерно на 0,5% ниже, чем в базовом прогнозе. Разумеется, инфляция будет выше в каждой стране из-за более высоких затрат на энергию", - отметил Р. Кардарелли.

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    Roberto Cardarelli: Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan stand to benefit amid geopolitical challenges
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