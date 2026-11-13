Роберто Кардарелли: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан окажутся в выигрыше на фоне геополитических вызовов

Страны-экспортеры нефти в центральноазиатском регионе, прежде всего Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, на фоне потенциальных геополитических и экономических рисков испытают позитивное воздействие.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, которая состоялась в Узбекистане.

По его словам, невзирая на существующие угрозы для глобальной экономики и вероятное нарастание инфляционного давления вследствие повышенных энергетических расходов, конъюнктура на сырьевых рынках и среднесрочные ожидания для нефтеэкспортирующих стран региона создают позитивный вектор экономического развития.

"В свою очередь, импортеры нефти в регионе, включая, конечно же, Узбекистан, увидят рост примерно на 0,5% ниже, чем в базовом прогнозе. Разумеется, инфляция будет выше в каждой стране из-за более высоких затрат на энергию", - отметил Р. Кардарелли.