МВФ призывает страны Ближнего Востока и ЦА к ужесточению монетарной политики на фоне инфляционных рисков

Борьба с инфляционными угрозами в странах Ближнего Востока и Центральной Азии требует первоочередного акцента на ужесточении денежно-кредитной политики.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

"Главный риск, который мы фиксируем, состоит в том, что инфляция способна оказаться выше наших прогнозных оценок. Мы ожидаем замедления инфляции до целевых уровней для ряда экономик, однако баланс рисков смещен преимущественно в сторону более высоких значений", - указал Р. Кардарелли.

Как подчеркнул представитель фонда, в обстановке повышенного и устойчивого ценового давления именно монетарная политика должна выступить первым рубежом обороны. С учетом того, что регион вступает в текущий цикл с инфляционными показателями, уже превышающими целевые ориентиры, на центральные банки ложится ключевая ответственность за противодействие этим угрозам. При этом бюджетно-налоговая политика, согласно позиции МВФ, должна выполнять вспомогательную функцию.

Р.Кардарелли предостерег страны региона от стремления смягчать шоки предложения на энергетическом рынке посредством широкомасштабного субсидирования.

"Когда возникает шок предложения, обусловленный ростом нефтяных котировок, у бюджетной политики может появиться соблазн вмешаться через механизм субсидий - подобную практику мы наблюдали достаточно часто по всему миру, и мы расцениваем ее как ошибочный подход", - заявил представитель фонда.

Согласно макроэкономическим симуляциям МВФ, при ограниченном бюджетном пространстве попытки правительств нивелировать удорожание энергоресурсов фискальными инструментами лишь затрудняют работу денежно-кредитных регуляторов. В таких условиях центральным банкам приходится прибегать к еще более значительному повышению процентных ставок, что приводит к увеличению государственной задолженности при сопоставимом уровне экономической активности.

В фонде констатируют, что при шоках предложения фискальная политика фактически лишена возможностей для манёвра, за исключением случаев точечных, ограниченных по времени и тщательно выверенных адресных мер поддержки.