IMF Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrini monetar siyasəti sərtləşdirməyə çağırıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 09:53
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Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrində inflyasiya risklərinə qarşı mübarizə ilk növbədə, pul-kredit siyasətinin sərtləşdirilməsinə diqqət yetirilməsini tələb edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktor müavini Roberto Kardarelli Özbəkistanda fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzrə regional iqtisadi icmalının təqdimatında bildirib.
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IMF urges countries in Middle East, Central Asia to tighten monetary policy amid inflationary risks
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