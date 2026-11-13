İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    IMF Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrini monetar siyasəti sərtləşdirməyə çağırıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:53
    IMF Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrini monetar siyasəti sərtləşdirməyə çağırıb

    Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrində inflyasiya risklərinə qarşı mübarizə ilk növbədə, pul-kredit siyasətinin sərtləşdirilməsinə diqqət yetirilməsini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktor müavini Roberto Kardarelli Özbəkistanda fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzrə regional iqtisadi icmalının təqdimatında bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Özbəkistan
    МВФ призывает страны Ближнего Востока и ЦА к ужесточению монетарной политики на фоне инфляционных рисков
    IMF urges countries in Middle East, Central Asia to tighten monetary policy amid inflationary risks
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