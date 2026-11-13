Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2026)

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,14%, до 1,8805 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,18%, до 2,0511 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8805

    100 российских рублей

    2,0511

    1 австралийский доллар

    1,1565

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1275

    1 чешская крона

    0,0771

    1 китайский юань

    0,2549

    1 датская крона

    0,2516

    1 грузинский лари

    0,6561

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,2495

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1697

    1 швейцарский франк

    2,0356

    1 израильский шекель

    0,5317

    1 канадский доллар

    1,1924

    1 кувейтский динар

    5,4586

    100 казахстанских тенге

    0,3826

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5147

    1 молдавский лей

    0,0936

    1 норвежская крона

    0,1778

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6129

    1 польский злотый

    0,4270

    1 румынский лей

    0,3517

    1 сербский динар

    0,0160

    1 сингапурский доллар

    1,3215

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2937

    1 Турецкая лира

    0,0338

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0374

    100 Японских йен

    1,0631

    1 Новозеландский доллар

    0,9424

    Золото

    6651,5305

    Серебро

    85,4724

    Платина

    2611,0385

    Палладий

    1724,0465
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)
    CBA currency exchange rates (13.11.2026)
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