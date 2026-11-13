İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,8805 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % azalaraq 2,0511 manat təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)
    Maliyyə
    09:00
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Lixtenşteynlə üz-üzə gələcək
    Futbol
    08:56
    MİDA Hövsan, Binəqədi, Şirvan və Yevlaxda güzəştli mənzilləri satışa çıxarır
    İnfrastruktur
    08:53
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2026)
    Maliyyə
    08:50
    İranda müharibənin səbəb olduğu neft sızması Fars körfəzinin dəniz canlılarını təhlükə altına salır
    Digər ölkələr
    08:29
    Yaponiya strateji sənaye müəssisələrini müvəqqəti milliləşdirə bilər
    Digər ölkələr
    08:29
    İraq və Azərbaycan Türkiyə üzərindən qaz tədarükünü müzakirə ediblər
    Energetika
    08:19
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    İnfrastruktur
    08:06
    Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti