Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 09:03
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,8805 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % azalaraq 2,0511 manat təşkil edib.
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