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    CBA currency exchange rates (13.11.2026)

    Finance
    • 13 November, 2026
    • 09:43
    CBA currency exchange rates (13.11.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.14% to 1.8805 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.18% to 2.0511 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.8805

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0511

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1565

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5771

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1275

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0771

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2549

    1 DKK (Danish krone)

    0.2516

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6561

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0181

    1 GBP (British pound)

    2.2495

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1697

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0356

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5317

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1924

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4586

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3826

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5147

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0936

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1778

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6129

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4270

    1 RON (Romanian leu)

    0.3517

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0160

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3215

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.2937

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0338

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0374

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0631

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9424

    Gold (1 ounce)

    6,651.5305

    Silver (1 ounce)

    85.4724

    Platinum (1 ounce)

    2,611.0385

    Palladium (1 ounce)

    1,724.0465
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2026)
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