Премьер Японии посетит Филиппины и Китай

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на следующей неделе посетит Филиппины и Китай для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масанао Одзаки.

Четырехдневная поездка начнется в понедельник. Во вторник Такаити примет участие в саммите АСЕАН в Маниле, а также совместно с Филиппинами будет сопредседательствовать на встрече Азиатского сообщества с нулевыми выбросами.

Кроме того, готовится встреча лидеров Австралии, Индии, Японии и США в формате Четырехстороннего диалога по безопасности. В случае проведения она станет первой с сентября 2024 года. По данным диписточников, Токио также обсуждает с Вашингтоном возможность отдельной встречи Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

Затем глава японского правительства отправится в Шэньчжэнь, где в четверг пройдет саммит АТЭС. В повестку войдут торговля, устойчивость энергетики и искусственный интеллект.