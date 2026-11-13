Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Премьер Японии посетит Филиппины и Китай

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 09:19
    Премьер Японии посетит Филиппины и Китай

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на следующей неделе посетит Филиппины и Китай для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масанао Одзаки.

    Четырехдневная поездка начнется в понедельник. Во вторник Такаити примет участие в саммите АСЕАН в Маниле, а также совместно с Филиппинами будет сопредседательствовать на встрече Азиатского сообщества с нулевыми выбросами.

    Кроме того, готовится встреча лидеров Австралии, Индии, Японии и США в формате Четырехстороннего диалога по безопасности. В случае проведения она станет первой с сентября 2024 года. По данным диписточников, Токио также обсуждает с Вашингтоном возможность отдельной встречи Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

    Затем глава японского правительства отправится в Шэньчжэнь, где в четверг пройдет саммит АТЭС. В повестку войдут торговля, устойчивость энергетики и искусственный интеллект.

    Санаэ Такаити АСЕАН АТЭС Япония Китайская Народная Республика (КНР)
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