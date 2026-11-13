Роберто Кардарелли: Внешние стимулы для экономик Центральной Азии оказались устойчивее ожиданий

Проводимые структурные преобразования и приток зарубежного капитала формируют значительные трудности при составлении прогнозов экономического развития центральноазиатского региона.

Как передает Report, об этом заявил Заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

Как подчеркнул представитель фонда, после завершения реформ первого поколения центральноазиатские страны вышли на устойчивую траекторию подъема, значительно ускорив темпы догоняющего развития. Однако обстановка кардинально изменилась вследствие геополитических потрясений, считает он.

"Первоначальные опасения аналитиков о негативном воздействии российско-украинского конфликта на сопредельные государства уступили место фиксации непредвиденных эффектов", - сказал представитель фонда.

Р. Кардарелли указал на определяющую роль перераспределения торговых потоков, которое превратилось в значимый фактор роста для целого ряда экономик: "Помимо этого, был зарегистрирован значительный приток зарубежных инвестиций, специалистов высокой квалификации и денежных трансфертов из-за границы. Несмотря на то что первоначально данные импульсы расценивались как сугубо краткосрочные, часть из них приобрела характер долгосрочного потенциала, заметно активизировав кредитные и инвестиционные циклы в строительной отрасли и инфраструктурном секторе".

Представитель МВФ акцентировал внимание на том, что реальные темпы роста кредитования в отдельных странах значительно превзошли двузначные значения (в особенности в Кыргызстане и Таджикистане). В подобных обстоятельствах систематическое отклонение прогнозов в сторону занижения свидетельствует об объективной сложности комплексного учета всей совокупности факторов.

"Я не буду удивлен, если в апреле следующего года нам снова потребуется корректировать прогнозы роста в сторону увеличения", - заявил Р. Кардарелли, добавив, что аналитикам необходимо находить баланс между продолжающимися структурными преобразованиями и волатильными внешними стимулами, которые демонстрируют значительно большую устойчивость, нежели предполагалось ранее.