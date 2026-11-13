В некоторых частях Насиминского района Баку не будет газа
Энергетика
- 13 ноября, 2026
- 09:25
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Сегодня в некоторых частях Насиминского района Баку будут перебои в газоснабжении.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".
В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено в 5-м микрорайоне, 3005-м квартале и на улице 20 Января.
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