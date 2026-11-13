В некоторых частях Насиминского района Баку не будет газа

Сегодня в некоторых частях Насиминского района Баку будут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено в 5-м микрорайоне, 3005-м квартале и на улице 20 Января.