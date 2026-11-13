Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сыграет с Лихтенштейном

    Футбол
    • 13 ноября, 2026
    • 09:20
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сыграет с Лихтенштейном

    Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится на выезде с Лихтенштейном.

    Матч в группе 2 Лиги D начнется в 23:45 по бакинскому времени.

    Главным арбитром матча будет эстонец Кристо Тохвер.

    Отметим, что после трех матчей сборная Азербайджана в настоящее время лидирует в группе с пятью очками. Литва занимает второе место с четырьмя очками, а Лихтенштейн - последнее с одним очком. 16 ноября в последнем матче группы Литва примет Лихтенштейн.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сборная Азербайджана по футболу Лихтенштейн
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Lixtenşteynlə üz-üzə gələcək
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    10:50
    Сбой Microsoft затронул разведку и федеральную полицию Австралии
    Другие страны
    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    Лента новостей