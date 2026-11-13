Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сыграет с Лихтенштейном
Футбол
- 13 ноября, 2026
- 09:20
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Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится на выезде с Лихтенштейном.
Матч в группе 2 Лиги D начнется в 23:45 по бакинскому времени.
Главным арбитром матча будет эстонец Кристо Тохвер.
Отметим, что после трех матчей сборная Азербайджана в настоящее время лидирует в группе с пятью очками. Литва занимает второе место с четырьмя очками, а Лихтенштейн - последнее с одним очком. 16 ноября в последнем матче группы Литва примет Лихтенштейн.
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