МВФ прогнозирует снижение цен на нефть Brent до $86 за баррель в 2027 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что стоимость нефти эталонной марки Brent в следующем году опустится до отметки $86 за баррель.

Как передает Report, об этом сказал заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда (МВФ) по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, которая прошла в Узбекистане.

По его словам, в текущем году МВФ прогнозирует среднюю стоимость нефтяных котировок на уровне $96 за баррель.

Р. Кардарелли подчеркнул, что указанные прогнозные оценки основываются на рыночных ожиданиях, формируемых фьючерсными контрактами, а также на базовом допущении о восстановлении нормального функционирования торговли энергоресурсами через Суэцкий канал и Персидский залив.