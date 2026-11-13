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    МВФ прогнозирует снижение цен на нефть Brent до $86 за баррель в 2027 году

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 09:20
    МВФ прогнозирует снижение цен на нефть Brent до $86 за баррель в 2027 году

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что стоимость нефти эталонной марки Brent в следующем году опустится до отметки $86 за баррель.

    Как передает Report, об этом сказал заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда (МВФ) по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, которая прошла в Узбекистане.

    По его словам, в текущем году МВФ прогнозирует среднюю стоимость нефтяных котировок на уровне $96 за баррель.

    Р. Кардарелли подчеркнул, что указанные прогнозные оценки основываются на рыночных ожиданиях, формируемых фьючерсными контрактами, а также на базовом допущении о восстановлении нормального функционирования торговли энергоресурсами через Суэцкий канал и Персидский залив.

    IMF 2027-ci ildə "Brent" neftinin 86 dollara qədər ucuzlaşacağını proqnozlaşdırır
    IMF forecasts decline in Brent crude oil prices to $86 per barrel by 2027
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