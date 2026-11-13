IMF 2027-ci ildə "Brent" neftinin 86 dollara qədər ucuzlaşacağını proqnozlaşdırır
Energetika
- 13 noyabr, 2026
- 09:33
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Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) gələn il etalon "Brent" markalı neftin qiymətinin bir barel üçün 86 ABŞ dollarına qədər azalacağını gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktor müavini Roberto Kardarelli fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzrə regional iqtisadi icmalının Özbəkistanda keçirilən təqdimatı zamanı bildirib.
Xəbər yenilənir
МВФ прогнозирует снижение цен на нефть Brent до $86 за баррель в 2027 году
IMF forecasts decline in Brent crude oil prices to $86 per barrel by 2027
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