Ван Холлен будет баллотироваться на пост лидера большинства в сенате США

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен объявил о намерении баллотироваться на пост лидера большинства в Сенате США, бросив вызов нынешнему руководителю демократов в палате Чаку Шумеру.

Как передает Report, об этом сообщает американские медиа.

По словам Ван Холлена, на промежуточных выборах американцы высказались за перемены, для реализации которых партии необходимо новое руководство.

"Теперь наша задача - соответствовать этому моменту, и для этого нам нужно новое руководство. Именно поэтому я баллотируюсь на пост лидера большинства в Сенате", - заявил он.

В интервью MS NOW сенатор сообщил, что его поддерживают более десяти из 55 сенаторов демократического блока, участвующих в голосовании. При этом он признал, что фаворитом остается Шумер. В поддержку Ван Холлена уже выступили сенатор Берни Сандерс и избранный сенатор от Мичигана Абдул Эль-Сайед.

Шумер, возглавляющий демократов в Сенате с 2017 года, заявил, что располагает достаточным числом голосов для сохранения поста.

Закрытое тайное голосование состоится в декабре. По итогам промежуточных выборов Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса.