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Эрдоган: Турция и Азербайджан придают большое значение расширению ЮГК

Эрдоган: Турция и Азербайджан придают большое значение расширению ЮГК "Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики, как и в любой сфере, имеет стратегическое значение для наших стран и регионов".
Энергетика
4 июня 2022 г. 13:51
Эрдоган: Турция и Азербайджан придают большое значение расширению ЮГК

"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики, как и в любой сфере, имеет стратегическое значение для наших стран и регионов".

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам специальной сессии Бакинской энергетической недели в Шуше.

"Мы внесли значительный вклад в местную и глобальную энергетическую безопасность, реализовав такие мегапроекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP. Южный газовый коридор, основой которого в настоящее время является TANAP, находится в позиции четвертой газовой артерии Европы. По Южному газовому коридору в Турцию была осуществлена транспортировка 15 миллиардов кубометров газа, а в другие страны Европы - 10 миллиардов. Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы подчеркнули в Шушинской декларации, которая вывела наши отношения на союзнический уровень, что придаем большое значение расширению Южного газового коридора", - говорится в письме.

"Видение Азербайджана в области возобновляемых источников энергии является ориентиром с точки зрения региональной стабильности и процветания. В этой связи объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной "зеленой энергии" является верным шагом", - отметил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan says Turkiye, Azerbaijan attach importance to expansion of SGC
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Azərbaycanla Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsinə önəm veririk"

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