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Эрдоган: К концу марта потребители получат добываемый с "Сакарья" газ

Эрдоган: К концу марта потребители получат добываемый с "Сакарья" газ К концу марта этого года газ с черноморского месторождения "Сакарья" начнет поступать потребителям Турции.
Энергетика
27 января 2023 г. 16:36
Эрдоган: К концу марта потребители получат добываемый с Сакарья газ

К концу марта этого года газ с черноморского месторождения "Сакарья" начнет поступать потребителям Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о том, что работы на месторождении "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.

Он напомнил, что объем резервов месторождения достигает 710 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Erdogan: Consumers to receive gas produced from Sakarya by end-March
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Martın sonuna kimi istehlakçılar “Sakarya”dan hasil edilən qazı alacaqlar”

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