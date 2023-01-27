Эрдоган: К концу марта потребители получат добываемый с "Сакарья" газ

К концу марта этого года газ с черноморского месторождения "Сакарья" начнет поступать потребителям Турции.

К концу марта этого года газ с черноморского месторождения "Сакарья" начнет поступать потребителям Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о том, что работы на месторождении "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.

Он напомнил, что объем резервов месторождения достигает 710 млрд кубометров.