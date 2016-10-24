Эр-Рияд поддержал предложение Каракаса по консенсусу по рынку нефти

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия поддержала предложение Венесуэлы по достижению консенсуса в отношении стабильности рынка нефти.

Как передает Report, об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в микроблоге Twitter.

Как заявил ранее глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в воскресенье в Эр-Рияд для переговоров по вопросам нефти. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак 22-23 октября посещал Саудовскую Аравию и встречался с аль-Фалихом.

Венесуэла, чья экономика серьезно пострадала от падения цен на нефть, выступает за координацию действий нефтедобывающих стран для стабилизации на мировом рынке нефти.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.