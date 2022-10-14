О нас

Equinor заключила шесть контрактов для поддержки работы на шельфе

Equinor заключила шесть контрактов для поддержки работы на шельфе Equinor заключила шесть контрактов на три года с пятью судовладельцами на общую сумму более 2,5 млрд крон (около 235 млн долларов).
Энергетика
14 октября 2022 г. 13:50
Equinor заключила шесть контрактов для поддержки работы на шельфе

Equinor заключила шесть контрактов на три года с пятью судовладельцами на общую сумму более 2,5 млрд крон (около 235 млн долларов).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении норвежской компании.

"Шесть контрактов были заключены с пятью судовладельцами на общую сумму более 2,5 млрд норвежских крон, включая опционы… Контракты вступят в силу до конца 2022 года, имеют трехлетний твердый срок и три годичных опциона. Суда будут поддерживать деятельность Equinor на норвежском континентальном шельфе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были заключены контракты с компаниями Simon Mokster Shipping AS, Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remoy Shipping AS и P/F Skansi Offshore. Они будут управлять шестью судами снабжения платформ.

Кроме того, Equinor продлила на четыре года контракт с Island Offshore Shipholding LP на судно Island Clipper. В прошлом оно обслуживало месторождение Усеберг, а в настоящее время планируется работа на морском ветропарке Hywind Tampen в Северном море.

В рамках соглашения компании также будут искать возможности модификации судов Island Crusader и Kongsborg для работы на аммиачном топливе. Это будет осуществляться в рамках двух отдельных проектов с привлечением ряда субпоставщиков из морской отрасли. Общая цель - сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 90% за счет использования аммиака в качестве топлива. На всех шести судах либо уже установлены, либо будут установлены аккумуляторы для гибридных двигателей.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Equinor signs six contracts to support activities on Norwegian Continental Shelf

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi