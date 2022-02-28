Equinor выйдет из проектов в России

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) начнет процесс выхода из своих совместных предприятий в России на фоне вторжения Москвы в Украину

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) начнет процесс выхода из своих совместных предприятий в России, передает Report со ссылкой на Reuters.

"В нынешней ситуации мы считаем нашу позицию несостоятельной", - говорится в заявлении исполнительного директора Equinor Андерса Опедала. "Теперь мы прекратим новые инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями".

Equinor владеет 49% в СП с Роснефтью "Красгеонац", такая же доля у Equinor в проекте с "Роснефтью" по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% ей принадлежит в проекте "Севкомнефтегаз" по разработке Северо-Комсосольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владеет 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.

Отметим, что ранее британская нефтяная компания BP заявила, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть".