BP избавляется от своей доли в "Роснефти"

Британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть" из-за спецоперации РФ на Украине.

Британская нефтяная компания BP заявила, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть" из-за войны на Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в свете этого решения компания отныне не будет отчитываться перед "Роснефтью" по поводу объема своих резервов, производства и прибыли, а также выйдет из других совместных проектов с российской компанией.

"Как и многие, я был глубоко потрясен и расстроен разворачивающейся на Украине ситуацией, мое сердце со всеми теми, кого это затронуло. Это вынудило нас фундаментально пересмотреть отношения BP с "Роснефтью". Я убежден, что принятые советом решения не только правильны, но и соответствуют долгосрочным интересам BP. Наша первоочередная цель - забота о наших замечательных людях в регионе, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Мы также изучаем возможности относительно того, как BP может содействовать широким гуманитарным усилиям", - сказал Луни.