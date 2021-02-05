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Equinor отложил бурение на перспективной структуре Aypara

Equinor отложил бурение на перспективной структуре Aypara Об этом Report сообщили в азербайджанском представительстве компании Equinor
Энергетика
5 февраля 2021 г. 13:31
Equinor отложил бурение на перспективной структуре Aypara

Норвежская нефтегазовая компания Equinor приняла решение отложить бурение на перспективной структуре Aypara, расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря, с учетом сложностей в проведении операций в условиях пандемии COVID-19 и в целом в секторе.

Об этом Report сообщили в азербайджанском представительстве компании Equinor.

Бурение на перспективном участке Aypara должно было быть выполнено в прошлом году.

"Пока рано говорить о том, когда будет пробурена скважина", - говорится в сообщении Equinor.

Отметим, что бурение Aypara-1 планировалось начать в I квартале 2020 года. Глубина моря в месте бурения 140 метров. Ожидалось, что бурение займет 60-90 дней и завершится в I или II квартале 2021 года.

30 мая 2018 года SOCAR и Equinor подписали "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия. Исполнители проекта - Equinor и SOCAR. Перспективная структура Aypara расположена в 25 км от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и в 90 км от Баку.

Соглашение о разработке структурного блока ”Ашрафи-Дан Улдузу“ было подписано в 1997 году между BP (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20 %) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составила 20%. В рамках разведочных работ на месторождении "Ашрафи" выявлены небольшие запасы углеводородов - 20-40 млн тонн. Договор утратил юридическую силу 7 марта 2000 года.

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Версия на азербайджанском языке "Equinor" "Aypara" perspektiv strukturunda qazma işlərini təxirə salıb

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