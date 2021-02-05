Equinor: Мы намерены продолжить деятельность в Азербайджане

Норвежская нефтегазовая компания Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане

Норвежская нефтегазовая компания Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане.

Как сообщили Report в азербайджанском представительстве компании, закрытие энергетических компаний Equinor Shah Denis AS и Equinor Azerbaijan AS связано с выходом Equinor из проекта разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Так, компания продала 15,5%-ную долю в проекте малайзийской компании Petronas за 2,2 млрд долларов США.

Отмечается, что Азербайджан является одним из крупнейших и наиболее давних международных обязательств Equinor, включая блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"(АЧГ), и остается привержен своему присутствию в стране: "Мы намерены продолжать свою деятельность в стране. В настоящее время с нашим партнером - SOCAR ведется работа по принятию инвестиционного решения по проекту разработки месторождения "Карабах". Подробный график проекта обсуждается с SOCAR".

Компания Equinor (до 2018 года Statoil) действует в Азербайджане с 1992 года. Компания владеет 7,27% в проекте разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия и 8,71% в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

30 мая этого года SOCAR и Equinor подписали "Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия" и "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия.