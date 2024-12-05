Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor UK (дочерняя компания норвежской Equinor ASA) и Shell UK ("дочка" Shell) объединят свои британские нефтегазовые активы в рамках совместного предприятия и создадут крупнейшего независимого нефтегазового игрока Соединенного Королевства.

Equinor UK (дочерняя компания норвежской Equinor ASA) и Shell UK ("дочка" Shell) объединят свои британские нефтегазовые активы в рамках совместного предприятия и создадут крупнейшего независимого нефтегазового игрока Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Equinor и Shell будут владеть новой компанией на паритетных началах (по 50%). Завершить сделку планируется к концу 2025 года при условии получения необходимых разрешений.

Совместное предприятие будет создано в Абердине (Шотландия) для поддержания добычи ископаемого топлива и обеспечения безопасности энергопоставок в Великобритании.

СП будет включать в себя доли Equinor в месторождениях Mariner, Rosebank и Buzzard, а также доли Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair и Schiehallion. Ряд лицензий на разведку также станет частью сделки. Ожидается, что в 2025 году СП будет добывать более 140 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.