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    В Испании полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 14:09
    В Испании полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы

    Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Овьедо на севере Испании.

    Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщил полицейский профсоюз JUPOL.

    По его информации, погибший служил младшим инспектором кинологического подразделения. Второй пострадавший - сотрудник саперного подразделения TEDAX - получил серьезные травмы, ему ампутировали ногу.

    Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о молодой женщине с огнестрельным ранением, отец пытался доставить ее в больницу.

    У входа в здание правоохранители обнаружили рюкзак с самодельным взрывным устройством. Вскоре оно сдетонировало, причинив тяжелые ранения полицейским.

    Испания Самодельное взрывное устройство
    44 filmi
    44 filmi

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