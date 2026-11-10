В Испании полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы

Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Овьедо на севере Испании.

Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщил полицейский профсоюз JUPOL.

По его информации, погибший служил младшим инспектором кинологического подразделения. Второй пострадавший - сотрудник саперного подразделения TEDAX - получил серьезные травмы, ему ампутировали ногу.

Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о молодой женщине с огнестрельным ранением, отец пытался доставить ее в больницу.

У входа в здание правоохранители обнаружили рюкзак с самодельным взрывным устройством. Вскоре оно сдетонировало, причинив тяжелые ранения полицейским.