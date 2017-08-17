ENOC осуществил очередную поставку нефти в Иран в обход американских санкций

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 16 августа в иранский порт Нека прибыло и выгрузилось четвертое судно под российским флагом "ВФ Танкер-20" c 6,265 тыс. тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil.

Напомним, что в конце июля "ВФ Танкер-20" привез нефть компании Dragon Oil и встал на рейде порта Баку. Однако, после недельного ожидания, связанного с обнаружением недекларированного груза на борту, в спешном порядке направился в сторону Ирана и выгрузился в терминале Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Следует отметить, что NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) и NICO (торговая структура NIOC), а также их подразделения в различных странах включены в санкционный список США.

Сотрудники Report попытались связаться с маркетинговым директором Dragon Oil Ахмадом Ассадом и выяснить данную ситуацию. Однако, А.Ассад услышав вопрос журналиста бросил трубку и в дальнейшем не счел нужным отвечать на звонки.

Ahmad Assadi

Нежелание А.Ассада отвечать на вопросы прессы вполне объясняется тем, что имея гражданство США, он тем не менее работает на компанию, которая в обход американских санкций отправляет судна в Иран.

Отметим, что "ВФ Танкер-20" 7 августа также погрузил партию туркменской нефти в порту Аладжа (Туркменистан) и двинулся в сторону Азербайджана. Однако, вскоре после выхода из территориальных вод Туркменистана, судно повернуло на юг и пришло в иранский порт Нека.

Судя по всему, данный маневр судна связан с тем, что грузовые и таможенные документы на нефть оформляются Dragon Oil и ENOC с указанием порта выгрузки груза Баку (Азербайджан), что предполагает дальнейший транзит в Европу, так как, скорее всего, разрешения от властей Туркменистана (Государственная таможенная служба и др. структуры) на поставки туркменской нефти в Иран получено не было.

Не исключается, что Dragon Oil вообще не сможет получить подобное разрешение в связи с серьезным охлаждением отношений между Туркменистаном и Ираном из-за спора по оплате за поставленный в Иран туркменский природный газ и намерениями иранской стороны подать иск против Туркменистана в международный арбитраж.

Кроме этого, подобные движения корабля возможно объясняются попытками Dragon Oil и ENOC скрыть истинное направление поставки груза – Иран и, таким образом, избежать попадания в список компаний, нарушающих американские санкции против Ирана.

До каких пор DragonOil и ENOC удастся обойти стороной общепринятые нормы и стандарты, остается под вопросом.