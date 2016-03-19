​Eni: Заморозка нефтедобычи может положительно повлиять на цены

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Достижение соглашения между крупнейшими нефтедобывающими странами о сохранении добычи в среднем в 2016 году на уровне января может оказать немедленный положительный эффект на цены на нефть.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, Клаудио Дескальци.

"Соглашение ОПЕК о заморозке добычи может оказать немедленный положительный эффект на цены", — цитирует его слова агентство Блумберг.

Встреча нефтедобывающих стран в расширенном формате, на которой может быть принято решение о заморозке добычи, ожидается 17 апреля в Дохе.