Энергосистема Казахстана восстановила работу

Функционирование казахстанской энергетической системы после произошедшего во вторник сбоя восстановлено.

Функционирование казахстанской энергетической системы после произошедшего во вторник сбоя восстановлено.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Энергосистема Казахстана восстановлена. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

По данным кабинета министров, в энергосистеме соседних Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. "В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, утром 25 января из-за резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "север-восток-юг Казахстана". "В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "север-восток-юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление южной зоны Казахстана составляло 3 200 МВт", - пояснили в пресс-службе.

Действие противоаварийной автоматики предотвратило полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1 300 МВт. "Вынужденные ограничения составили 1900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизстана", - отмечается в сообщении.

Во вторник на юге Казахстана, почти по всему Кыргызстану и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Сбой произошел на казахстанской стороне по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.